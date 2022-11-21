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Беларусь презентует стратегию по обращению с радиоактивными отходами на форуме "Атомэкспо" в Сочи
Передовые технологии - применения атомной энергии - сегодня изучают в Сочи. На площадке парка науки и искусств "Сириус" начал работу международный форум "Атомэкспо". С подробностями Юлия Алферова.
В этом году форум проходит в 12-й раз. До этого был трехгодовой перерыв, собираться в таком составе не позволяла пандемия. А людей здесь действительно много: и участников, и спикеров. Приехала и Беларусь как страна, которая недавно получила статус ядерной державы. Но нам уже есть чем поделиться и, конечно, будем перенимать мировой опыт.
"Атомная весна": создавая устойчивое будущее" - это центральная тема форума.
Много внимания обеспечению эксплуатационной готовности новых блоков АЭС, цифровым кооперациям в энергетике. Во время форума запланировано около 40 мероприятий. Белорусы также подключились к обсуждению вопросов развития инфраструктуры для обращения с радиоактивными отходами.
Мы будем презентовать нашу стратегию по обращению с радиоактивными отходами, которая еще не утверждена в Беларуси, но прошла общественное обсуждение. Тоже зафиксировала подходы в части того, что такие объекты тоже могут быть точками экономического роста.
"Атомэкспо" - это одно из самых значимых мероприятий мировой атомной отрасли
В этом году, подчеркивают спикеры, когда человечество достигло численности в 8 млрд, как никогда актуальны проблемы "зеленой" и "синей" экономик.
Форум рассчитан на два дня. Но знания и обмен опытом это только часть программы. Что касается Беларуси, впереди подписание соглашения с Россией, соглашения в области обращения с отработавшим ядерным топливом.
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