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Беларусь на государственном уровне сохраняет память о Великой Отечественной войне
Беларусь одна из немногих стран, которая на государственном уровне сохраняет память о Великой Отечественной войне. У нас действует закон "О геноциде белорусского народа". За публичное отрицание этого явления грозит уголовная ответственность.
В стране, которая за годы оккупации потеряла каждого третьего, сохранение исторической правды и памяти священно. Это прописано и в новой редакции Конституции.
Елена Бормотова о том, что забывать нельзя. Деревня Хоростово - родина Василия Коржа - руководителя Пинского партизанского соединения, штаб которого размещался в урочище Векерово всего в нескольких километрах от населенного пункта.
Под командованием Коржа в 1943 году находились 39 отрядов и 7 бригад, это несколько тысяч человек. Против крупнейшего партизанского конгломерата нацисты направляют порядка 20 тысяч человек.
Это была месть за разгромленные гарнизоны, пущенные под откос эшелоны и спасенных от угона в Германию людей. Но главное, с чем не могли смириться нацисты, - восстановление советской власти сразу в нескольких районах Беларуси, где действовали сельские советы, военкоматы, школы. Нацисты разрабатывают карательную операцию под кодовым названием "Хорнунг" ("Февраль"). Для ее проведения нацисты сформировали пять карательных батальонов, в том числе батальон СС Дирлевангера, полицейские и охранные батальоны. Приказ о начале акции батальон Дирлевангера получил 7 февраля. С этого дня они ежедневно сжигали деревни и уничтожали тысячи мирных жителей. 15 февраля нацисты пришли в Пузичи. Живьем сожгли 800 человек. Ямное уничтожили полностью. Деревня так и не возродилась.
Проведя огненные марши в соседних деревнях, каратели пришли в Хоростово. Это был православный праздник Сретенье. Около 300 прихожан собрались на утреннюю службу в церкви. Вместе с ними был и настоятель храма.
Часть жителей была согнана в амбары и сожжена там. Некоторые семьи были уничтожены полностью, включая младенцев. По предварительной информации, 15 февраля 1943 года был уничтожен каждый второй житель деревни.
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