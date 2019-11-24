Безбарьерная и спокойная среда для жизни каждого! Беларусь на неделе назвали самой безопасной страной мира. Опубликован рейтинг, разработанный учеными Сиднейского университета, "Глобальный индекс терроризма". Это комплексное исследование ситуации на планете с точки зрения уровня террористической угрозы. Так вот, белорусское государство заняло в этом рейтинге последнюю строчку. А по сути - первую. Она означает фактически отсутствие этой самой террористической угзоры.



Среди стран Евросоюза самой опасной с точки зрения угрозы терроризма признана Великобритания. США находятся на 22-й позиции. А самая сложная обстановка сохраняется в Афганистане, Ираке, Нигерии и Сирии.



