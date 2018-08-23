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Беларусь на выставке "Армия-2018" демонстрирует свыше 150-ти образцов военной техники
Активно сотрудничают страны и в сфере обеспечения безопасности общего пространства Союзного государства, активно обмениваются опытом и разработками в военно-технической сфере. А наглядным примером этого взаимодействия стал военно-технический форум "Армия-2018" в подмосковной Кубинке. На нем представлены свыше 20 тысяч образцов современных вооружений и военной техники, а более 100 иностранных делегаций - это потенциальные покупатели. Беларусь на выставке демонстрирует свыше 150-ти образцов военной техники, многие из них "оборонка" выставляет впервые. Сегодня там был последний день работы специалистов, а уже с завтрашнего дня все виды вооружения будут доступны для гражданских. Владимир Королев продолжит тему.
600 тысяч квадратных метров выставочных площадей, сотни демонстраций техники и технологий на земле и в воздухе. Разработки 1,5 тысяч предприятий из 15-ти стран мира - все это большой международный военно-технический форум "Армия-2018".
Выставку уже посетили зарубежные делегации ста государств - а ведь это потенциальные покупатели. Беларусь представляют свыше 20-ти организаций и компаний, которые демонстрируют более 150-ти образцов продукции ВПК. На закрытой площадке предприятия нашей оборонки презентуют широкий спектр новой и перспективной продукции.
Все это создано с применением инновационных технологий. Роботизированная техника, средства огневого поражения, радиолокационные станции, легкобронированная колесная и гусеничная техника. Она умеет плавать, перевозить боеприпасы, снаряды и ракеты на расстояние до 1000 км без дозаправки. Сегодня белорусский бронированный автомобиль "Витим" и его различные модификации широко представлены на международном форуме и пользуются спросом.
Комплексы, создающие помехи навигационным системам, средства отображения и обработки информации, оптика для бронетанковой техники и стрелкового оружия, автоматизированные системы тактического звена управления оружием и войсками, тренажерные комплексы и многое другое. Предприятие "БелОМО" известно своей оптикой для снайперских винтовок, тепловизорами, приборами ночного видения. Но на этом компания не останавливается, предлагая все новые решения для клиентов. Постоянные заказчики - страны востока, более конкретно не говорят даже топ-менеджеры предприятия - коммерческая тайна.
На подобных форумах, как правило, и подписывают многомиллионные контракты. Например, после такой выставки в Беларусь прилетели Як-130, были модернизированы на "Уралвагонзаводе" танки Т-72Б3, которые заняли бронзу на "Танковом биатлоне". Но, как показывает практика, подробности того, кто и что будет покупать, для журналистов останется в тайне. Ведь военные разработки зачастую носят гриф секретности.
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