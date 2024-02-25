Беларусь начинает обновленный политический курс, расскажем, какие этапы предстоит пройти

Белорусы вступают в новую эру политической системы управления. Того требует время. Необходимо реагировать на происходящие события и поставить эффективный заслон нездоровому внешнему влиянию.

Первый шаг к этому мы сделали, когда проголосовали на референдуме за Конституцию. Сейчас начинаем свой обновленный политический курс. Какие этапы нам предстоит пройти, выстраивая новую систему госуправления, расскажет Вероника Бута в рубрике "Контекст".

В Беларуси выстраивается новая политическая система. Вернее сказать, мы с вами ее строим своими руками. Формируется другая вертикаль власти, где государственное управление активно дополняется элементами общественной политики. Приняв обновленную Конституцию в 2022-м, мы продемонстрировали готовность общества и власти искать и, главное, находить компромиссы.

Так, сохраняя Беларусь президентской республикой, система выстраивается таким образом, чтобы каждая ветвь власти была не просто сбалансирована, а еще имела рычаги воздействия на другую (это перестраховка на случай, если кто-то начнет нарушать законодательство). Усилятся позиции правительства, повышается роль парламента.

Над всеми общественными структурами будет стоять Всебелорусское народное собрание. Иными словами, народ - это источник власти, а ВНС - высший представительный орган. Делегатов избираем на 5 лет. Все официально! Статус народного вече закреплен в Конституции. Первое заседание должно состояться не позднее 25 апреля, то есть спустя 60 дней после проведения единого дня голосования. Это еще одна особенность новой политической системы страны.

Электоральная кампания 2024 года особенна тем, что мы выбираем депутатов всех уровней: от сельского, поселкового совета, районных, городских и до депутатов Палаты представителей. Далее до 11 апреля сформируем состав Совета Республики, параллельно с 12 по 31 марта выдвигаем делегатов Всебелорусского народного собрания.

В Беларуси именно народ определяет, кто будет принимать важные для страны решения. В борьбе за голоса избирателей в одинаковых условиях и беспартийные, и представители партий. К слову, трансформация коснулась и их. Главное, они должны быть современными, выражать интересы граждан и давать возможность вести разносторонний диалог. Да, белорусские партии сегодня сложно назвать мощной политической силой, но все же свой авторитет они постепенно повышают.

В Беларуси официально зарегистрированы 4 политические партии

"Белая Русь", Коммунистическая, Либерально-демократическая и Республиканская партия труда и справедливости. Им отведена важная миссия – быть мостом между государством и обществом, укрепляя стабильность внутри страны и защищая от деструктивной идеологии, которая может привести к необратимым последствиям.