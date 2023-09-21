Беларусь находится в лидерах среди стран СНГ по уровню информационно-коммуникационных технологий

Спрос населения на электронные и цифровые услуги растет буквально ежемесячно. Очевидно, что рост потребления трафика тоже молниеносный. По нашей оценке, за последний год население стало потреблять более чем на 25 % больше трафика, чем за предыдущий год. То есть это очевидно выстраивает новые требования к построению инфраструктуры, надежности, новым технологическим решениям.

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси