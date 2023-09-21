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Беларусь находится в лидерах среди стран СНГ по уровню информационно-коммуникационных технологий
Беларусь находится в лидерах среди стран СНГ по уровню информационно-коммуникационных технологий. Об этом сегодня говорили участники 45-го заседания Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций Регионального содружества в области связи.
Форум собрал более полусотни экспертов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении и других стран. На повестке тесное взаимодействие по разным вопросам: развитие и эксплуатация сетей, спутниковые технологии, информационная безопасность, борьба с мошенничеством в сетях. И главное - повышение качества цифровой связи. Без этого невозможно представить процесс построения информационного общества, который сравним с четвертой промышленной революцией.
Спрос населения на электронные и цифровые услуги растет буквально ежемесячно. Очевидно, что рост потребления трафика тоже молниеносный. По нашей оценке, за последний год население стало потреблять более чем на 25 % больше трафика, чем за предыдущий год. То есть это очевидно выстраивает новые требования к построению инфраструктуры, надежности, новым технологическим решениям.
Участники встречи поделились своими лучшими решениями в реализации программ цифровой экономики. И Беларусь - хороший пример. Страна в лидерах по внедрению новых телекоммуникационных технологий и построению информационного общества на всей территории. Например, уже сегодня оператор "Белтелеком" решает вопрос по прокладке волоконно-оптических кабелей в населенных пунктах, где менее 50 домов.
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