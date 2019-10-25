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Беларусь накрыл туман. В стране объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками. Сегодня утром Беларусь накрыл туман. Видимость в некоторых районах столицы до сих пор не превышает ста метров. Трудности ждут в первую очередь водителей: главная опасность - искажение расстояния между автомобилями, что может привести к авариям.

Так, сегодня утром на кольцевой под Могилевом столкнулись три автомобиля. Две машины серьезно разбиты, третья в кювете. На месте работают медики и спасатели. А в Пуховичском районе столкнулись маршрутка с тягачом. Пострадали 8 человек. Из-за тумана задержки рейсов в Национальном аэропорту Минск.

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