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Беларусь накрыло снегом - по стране в усиленном режиме работают коммунальные службы
Настоящая зима накрыла Беларусь. Ее в страну преждевременно принес циклон "Никлас". Из-за непрекращающегося снега на дорогах возникли заторы и пробки. Не обошлось без ДТП. Правда, большинство водителей решали вопрос "европротоколами" (без участия ГАИ), потому точное количество пока не назвать. Но в столичной Госавтоинспекции вместе с коммунальными службами был разработан специальный план "Погода". О нем и дорожной обстановке в стране - материал Владислава Бондаря.
По календарю еще вроде бы только ноябрь, а в "белорусском" Тик-Токе уже мчат на всех парах зимние "кони". Только, как в песне не уносят, а скорее заносят. Такая зарядка для водителей - лишь разминка перед марафоном с препятствиями. Кто-то, конечно, радостно встретил первый снег. И этот "кто-то" сегодня точно не за рулем.
Зима нагрянула внезапно и это тут же ощутили водители. Если обычно по проспекту и прилегающим дорогам движение без пробок где-то до 40 км в час, то сейчас - не больше 10.
Оценка такой погоде - все 10 из 10. Столько показала шкала, по которой измерялись пробки в столице. Переобуть авто по сезону нужно до декабря (уже после за "летнюю" будут выписывать штрафы). Но и те, кто позаботились заранее, особо не лихачат.
Было готово решения для внезапного снега, который принес в Беларусь циклон "Никлас" - операция "Погода". Ее сразу развернули на минских улицах ГАИ вместе с другими службами.
Работаем активно по сопровождению оказания содействия коммунальным подразделениям по ликвидации погодных условий, по расчистке снега. В том числе по ликвидации тех последствий дорожно-транспортных происшествий с своевременной очисткой проезжей части.
В борьбу за чистые улицы только в столице вышли до 700 машин. Караваны коммунальной техники в сопровождении экипажей ГАИ.
Запорошило не только столицу. Плотный слой снега в 14 см накрыл некоторые районы Витебска уже к обеду. Самые глубокие сугробы были в Лынтупах Поставского района. В утренних сумерках на трассах уже работала снегоуборочная техника. В области находится почти 3 тыс. км республиканских дорог. За ними следят "онлайн". Информацию диспетчерам передают больше 30 камер.
Зимние пейзажи появились и в самом Витебске. Там не утихают осадки. Центральные артерии города расчищают три колонны в сцепке по шесть тракторов и МАЗов.
Работа по расчистке улиц будет продолжена до тех пор, пока не закончится снег. Когда он закончится, и вся территория города будет расчищена, будет произведена противогололедная обработка.
Синоптики прогнозируют, что на севере страны метель не прекратится и ночью. Осадки сохранятся по всей стране.
Фазовое состояние осадков начнет меняться, и те дожди, которые отмечаются по западным регионам, придут в центральный, поэтому ожидаются гололедные явления.
Потому водителям и дальше стоит придерживаться простого правила, которое на устах у всех - "тише едешь - дальше будешь".
А вот кому избытки снега в радость, так это горнолыжным комплексам. К натуральному добавляют искусственный из ледяных пушек. Там поскользить всегда приятно.
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