Беларусь продолжит активное участие в международном сотрудничестве по борьбе с незаконным оборотом радиоактивных материалов

Беларусь намерена продолжить активное участие в международном сотрудничестве по борьбе с незаконным оборотом радиоактивных материалов. Об этом заявил замминистра иностранных дел на международной конференции в Швеции, посвященной вопросам безопасности в регионе Балтийского моря. Олег Кравченко отметил постоянное внимание, которое уделяется защите ядерных объектов в Беларуси. В форуме приняли участие представители ведомств Дании, Польши, России, Норвегии и Эстонии. Официальные лица и ведущие эксперты стран Балтийского региона обсудили широкий спектр актуальных вопросов, включая борьбу с терроризмом и реагирование на климатические изменения.