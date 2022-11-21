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Беларусь направила гуманитарный груз в Судан
Жест доброй воли. Менее часа назад из Национального аэропорта Минск в Республику Судан вылетел Ил-76 с гуманитарным грузом на борту. Это помощь Беларуси пострадавшим от наводнения регионам. МЧС нашей страны по поручению главы государства занималось оргвопросами. Судану будут переданы бензиновые насосные установки, дизель-генератор, продукты питания, одеяла и медицинские препараты. Формированием груза занимались несколько ведомств - МИД, Минтранс, Минздрав, Гродненский облисполком и концерн Беллегпром. По традиции гуманитарную миссию сопровождает МЧС, группу возглавляет Александр Худолеев. На счету первого замминистра - несколько похожих рейсов. Планируется, что самолет полетит маршрутом Минск - Хартум с дозаправкой в турецком городе Адане.
Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: МЧС по поручению главы государства и во исполнение постановления Совета Министров организовало комплекс мероприятий по формированию и доставке гуманитарного груза в Республику Судан. Общая масса груза стоимостью около Br1 млн составила около 39 т. Как отметили в МЧС, Беларусь впервые оказывает гуманитарную помощь Судану. Всего с 1999 года наша страна организовала 76 гуманитарных миссий, в ходе которых помощь оказана 32 странам.
Вопрос оказания помощи суданской стороне для ликвидации последствий разрушительного наводнения рассматривался во время встречи министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадима Синявского с Послом Судана в Минске. Тогда стороны и определили перечень продукции, в которой народ африканского государства больше всего в настоящее время нуждается.
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