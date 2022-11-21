Беларусь направила гуманитарный груз в Судан

Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: МЧС по поручению главы государства и во исполнение постановления Совета Министров организовало комплекс мероприятий по формированию и доставке гуманитарного груза в Республику Судан. Общая масса груза стоимостью около Br1 млн составила около 39 т. Как отметили в МЧС, Беларусь впервые оказывает гуманитарную помощь Судану. Всего с 1999 года наша страна организовала 76 гуманитарных миссий, в ходе которых помощь оказана 32 странам.