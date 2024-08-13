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Беларусь направила обращение в Совбез ООН из-за инцидента с украинскими беспилотниками
Беларусь направила обращение председателю Совбеза ООН из-за инцидента с украинскими беспилотниками, сообщают в пресс-службе МИД. Как отмечается, Минск призывает к прекращению Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона. В случае повторения подобных провокаций наша страна оставляет за собой право на созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН.
Также Беларусь намерена последовательно привлекать внимание международных организаций к складывающейся ситуации, которая может иметь крайне пагубные последствия, и добиваться ее адекватной правовой оценки.
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