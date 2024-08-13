Беларусь направила обращение в Совбез ООН из-за инцидента с украинскими беспилотниками

Беларусь направила обращение председателю Совбеза ООН из-за инцидента с украинскими беспилотниками, сообщают в пресс-службе МИД. Как отмечается, Минск призывает к прекращению Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона. В случае повторения подобных провокаций наша страна оставляет за собой право на созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН.



Также Беларусь намерена последовательно привлекать внимание международных организаций к складывающейся ситуации, которая может иметь крайне пагубные последствия, и добиваться ее адекватной правовой оценки.