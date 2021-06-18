Беларусь направила письмо в ICAO, чтобы получить объективные данные контроля с борта Ryanair

Почему самолет до самой границы не снижался? Он должен был в районе Баранович начать стандартное снижение. До этого момента самолет не снижался, он до самой границы не снижался. Почему он выбрал для посадки Минск, когда он уже возле границы (78 км до Вильнюса), и по законодательству он должен был следовать до ближайшего аэропорта – в Вильнюс? В законодательстве ICAO (п. 2, 3, 7) написано: "Пилот должен следовать до ближайшего аэродрома". Когда он влетел в Беларусь, для него ближайший аэропорт - Минск. И мы ему предлагали садиться. Как он только прошел Барановичи, уже ближайшим стал Вильнюс. Почему он на такой высоте делает вираж и начинает снижение?

Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси