Беларусь направила в Китай гуманитарную помощь

В эти минуты - белорусский борт с гуманитарной помощью - на пути в Китай. Несколько часов назад военно-транспортный самолет Ил-76 с гуманитарной помощью вылетел в Пекин с аэродрома Мачулищи. Для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса в КНР направлено порядка 20 тонн товаров медицинского назначения. Груз формировался в связи с запросом китайский стороны: это антибиотики, дезинфицирующие и обеззараживающие средства, а также защитные изделия.







Сопровождают груз представители МЧС и наша съемочная группа. Подробности - у Владимира Королева (видео).



