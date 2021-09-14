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Беларусь направит резолюцию в международные организации по защите прав человека

Беларусь направит резолюцию в международные организации. Документ собрал доказательства нарушения норм законов международного права в результате применения односторонних экономических санкций. Заключение к резолюции эксперты подготовили во время международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права". Двухдневный форум собрал в Минске экспертов из 15 стран. Международное сообщество едино во мнении: практика применения односторонних санкций нарушает нормы законов международного права, в том числе устав и резолюцию ООН, а также Всеобщую декларацию прав человека.

Все эксперты подписали. На основании этого заключения мы подготовим документы в международные суды, направим заключение в международные институты, институты ООН, ЮНЕСКО, Международную организацию труда, ВОЗ, чтобы там эксперты дали объективную оценку практике применения санкций
Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси

ФПБ и коллегия адвокатов Беларуси защитят права трудящихся на международной площадке

Во время конференции достигнуты договоренности о заключении соглашения между Федерацией профсоюзов и Белорусской коллегией адвокатов. Они подключатся к защите прав трудящихся белорусов на международной площадке.

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