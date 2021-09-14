Беларусь направит резолюцию в международные организации по защите прав человека

Беларусь направит резолюцию в международные организации. Документ собрал доказательства нарушения норм законов международного права в результате применения односторонних экономических санкций. Заключение к резолюции эксперты подготовили во время международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права". Двухдневный форум собрал в Минске экспертов из 15 стран. Международное сообщество едино во мнении: практика применения односторонних санкций нарушает нормы законов международного права, в том числе устав и резолюцию ООН, а также Всеобщую декларацию прав человека.