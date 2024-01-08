Беларусь наращивает собственное военное производство - расскажем о новинках ВПК

Газета The Wall Street Journal сообщила, что хранилища боеприпасов и склады техники Евросоюза опустошены. За почти два года боевых действий в Украине Запад раздал не только архивы вооружения, но и новые единицы. Восстанавливать боеспособность армий собираются закупками у США и партнеров, а также увеличив мощности оружейных предприятий. Беларусь же наращивает военные мускулы при помощи собственного производства. Что сходит с конвейера военпрома, рассказалаАнна Чиж-Литашв новом выпуске "По форме".



Маск нам не нужен. Интересной новинкой порадовали военные разработчики. Белорусский аналог американской спутниковой системы Starlink вскоре появится в войсках. Систему связи недавно представили главе государства. На сегодняшний день создан опытный образец. В ближайшее время завершатся работы над ним. 2023 год для белорусской армии стал, можно сказать, знаковым в плане наращивания вооружения, как в закупках техники, так и в собственных разработках. Что произвел отечественный военпром?



"Мы должны создавать в том числе и новое оружие, но только то, которое надо". Это цитата Главнокомандующего. Он словами не разбрасывается. А какое оружие нужно Беларуси, об этом Президент тоже неоднократно высказывался - для обороны. Воевать за тридевять земель мы не собираемся, но защитить свою страну обязаны.

Опыт Украины показывает, насколько важно иметь собственное производство как оружия, так и боеприпасов, чтобы не ходить с протянутой рукой и ждать, пока из Германии привезут технику, пришлют из США ракеты и патроны или Польша заберет сломанный танк или БМП на ремонт.



Сегодня можно уверенно сказать, что у нас есть почти все свое. Давайте вспомним 90-е годы. В то время в Беларуси на складах хранилось огромное количество оружия. Но военной промышленности не было. Все ограничивалось минимальной ремонтной базой. Что у нас есть сегодня?





БТР, БМП, есть возможность модернизировать танки

В Беларуси никогда не было производства по созданию бронетехники. Оно у нас появились. Сегодня с конвейера сходят БТР, БМП, есть возможность модернизировать танки. Сразу пример - Т-72БМ2. После апгрейда боевая машина приобрела многоканальный прицел "Сосна-У", дополнительную силовую установку и динамическую защиту.



Далее. Полностью собственное производство средств связи по всем направлениям. Также белорусский ВПК является один из передовых разработчиков автоматизированных систем управления для оружия. Производим не только для себя, но и экспортируем во многие государства мира.



Собственная автомобильная база

То, чем не может похвастаться большинство государств. Мы практически полностью перешли на шасси МЗКТ и МАЗ, в том числе "переобули" и ударные системы, например, реактивные системы залпового огня.





Производство стрелкового оружия

Производство стрелкового оружия - также задача Главнокомандующего. Да, на белорусских складах хранится оружие времен СССР еще не на одно поколение. Но уже в стране создана собственная система стрелкового оружия. Скоро оно появится в войсках.



Собственное ракетное вооружение

Еще одна гордость - собственное ракетное вооружение: "Полонез" с дальностью ракет на 200 километров. Буквально несколько недель назад на вооружение приняты обновленные "Полонезы". Главное изменение - ракеты дальностью 300 километров. Новая система соответствует лучшим мировым образцам реактивной артиллерии, а многие ее технические решения не имеют аналогов в мире.





Беспилотники - разведывательные и ударные

Еще одна гордость -беспилотники. Разведывательные, теперь и ударные. В ближайшее время они уйдут в серийное производство. К слову, по беспилотным вертолетам мы стоит в линейке с самыми развитыми странами мира.

Нельзя не рассказать о новинке 2023 года.

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