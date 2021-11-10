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Беларусь нарастила состав дежурных сил ПВО вдоль государственной границы

Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы Беларуси. Как подчеркнули в военном ведомстве, речь идет как о западном, так и о северо-западном направлениях. Кроме того, сегодня отработаны практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств, входящих в комплект единой региональной системы ПВО Беларуси и России. Отработано взаимодействие истребительной авиации, входящей в комплект единой системы войск противовоздушной обороны. Выполнены задачи патрулирования госграницы в воздушном пространстве Беларуси с привлечением двух бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России. Также отработано взаимодействие с наземными пунктами управления. Самолеты Ту-22М3 в расчетное время совершили посадку на аэродроме, который базируется на территории России.

Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с этого дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле.

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