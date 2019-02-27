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Беларусь не будет ограничивать доступ граждан к рынку "Форекс"

В прошлом году доля активных и новых клиентов нерезидентов рынка приблизилась к 70%. Клиентская база белорусских "Форекс"- компаний выросла в три с половиной раза.

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