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Беларусь не может вернуть 7 тыс. железнодорожных вагонов из Украины
Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозовсообщил, что после начавшейся российской военной спецоперации на Украине там застряли более 7 тысяч белорусских железнодорожных вагонов (не только Белорусской железной дороги, но и предприятий), их статус непонятен, украинская сторона не идет на контакт по этой теме.
Сейчас вагоны имеют непонятный статус, сказал Владимир Морозов. У нас есть такая информация: они проходят по уголовному делу, как они перевозили непонятно что, поэтому на них как бы наложен арест правоохранительными органами Украины. Мы понимаем, что это далеко не так. И вероятнее всего вагоны используются для перевозки. Вагоны могут участвовать в разных событиях. Пока официально ни Министерство инфраструктуры Украины, ни Украинская железная дорога на контакт по этому вопросу с нами не выходят.
Это серьезная цифра. Это республиканская государственная собственность. Задача: вернуть и оценить ущерб. 5 тысяч для Белорусской железной дороги -это почти 900 миллионов рублей. Эта информация обсуждалась на уровне главы государства. Эти вагоны нам нужны. Они нам для модели нужны, для обеспечения потребности в перевозках. И мы такую программу с учетом мощностей наших двух заводов разработали на пятилетие.
Владимир Морозов также рассказал, чтона белорусской стороне находится порядка 500 украинских вагонов. Они все подконтрольные, не конфискованы. Они сейчас находятся на территориях предприятий грузополучателей или тех партнеров, с которыми работали. И два украинских локомотива.
По его словам, на первом этапе стояла задача вернуть людей. Фактически в течение месяцасмогли через Польшу вернуть белорусских машинистов, работников Калинковичского локомотивного депо, Лунинецкого локомотивного депо. И, соответственно, вернуть украинских железнодорожников на родину.
Фото: СТВ
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