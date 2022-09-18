Беларусь не может вернуть 7 тыс. железнодорожных вагонов из Украины

Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов сообщил , что после начавшейся российской военной спецоперации на Украине там застряли более 7 тысяч белорусских железнодорожных вагонов (не только Белорусской железной дороги, но и предприятий), их статус непонятен, украинская сторона не идет на контакт по этой теме.

Сейчас вагоны имеют непонятный статус, сказал Владимир Морозов. У нас есть такая информация: они проходят по уголовному делу, как они перевозили непонятно что, поэтому на них как бы наложен арест правоохранительными органами Украины. Мы понимаем, что это далеко не так. И вероятнее всего вагоны используются для перевозки. Вагоны могут участвовать в разных событиях. Пока официально ни Министерство инфраструктуры Украины, ни Украинская железная дорога на контакт по этому вопросу с нами не выходят.

