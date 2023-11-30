Беларусь не отпускает снежный циклон - какие прогнозы дают синоптики

Снегопады, гололед, по северо-востоку - сильный снег! Беларусь не отпускает снежный циклон. Сегодня по всей стране продолжает действовать оранжевый уровень опасности. Энергосистема работает в штатном режиме. За прошедшие сутки нарушения электроснабжения зафиксированы в 45 населенных пунктах, в 10 - продолжаются восстановительные работы. В Минске снег шел всю ночь.

Нон-стоп в уборке снега

Коммунальные службы, спасатели и милиция работают в круглосуточном режиме. На улицах столицы более 750 единиц уборочной техники, почти 2 тысячи работников ЖКХ. Очищают дороги, дворы, обрабатывают песчано-соляной смесью. Присоединиться может каждый, взяв в руки лопату и убрав свою придомовую территорию. Открыты пункты, в которых выдают нужный инвентарь.