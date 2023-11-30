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Беларусь не отпускает снежный циклон - какие прогнозы дают синоптики
Снегопады, гололед, по северо-востоку - сильный снег! Беларусь не отпускает снежный циклон. Сегодня по всей стране продолжает действовать оранжевый уровень опасности. Энергосистема работает в штатном режиме. За прошедшие сутки нарушения электроснабжения зафиксированы в 45 населенных пунктах, в 10 - продолжаются восстановительные работы. В Минске снег шел всю ночь.
Нон-стоп в уборке снега
Коммунальные службы, спасатели и милиция работают в круглосуточном режиме. На улицах столицы более 750 единиц уборочной техники, почти 2 тысячи работников ЖКХ. Очищают дороги, дворы, обрабатывают песчано-соляной смесью. Присоединиться может каждый, взяв в руки лопату и убрав свою придомовую территорию. Открыты пункты, в которых выдают нужный инвентарь.
На дорогах гололедица, десятки аварий. ГАИ рекомендует отказаться от личного транспорта. Если без авто никак, то держите повышенную дистанцию, выбирайте безопасную скорость и плавное торможение. Пешеходам, как и водителям, быть максимально аккуратными и внимательными на дороге. В больницы все чаще попадают люди с гололедными травмами. Из-за снегопада возможны перебои в работе общественного транспорта. Непогода пока не нарушила работу Национального аэропорта, но авиасфера - в режиме повышенной готовности.
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