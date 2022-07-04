Беларусь не запугать ни голодом, ни холодом, или в чем секрет нашего продовольственного суверенитета?

Мировая продовольственная инфляция, спровоцированная еще два года назад повсеместным локдауном из-за COVID-19 и усугубившаяся нынешними санкциями в адрес Беларуси и России, заставила мир вспомнить о понятиях "продовольственная безопасность" и "продовольственный суверенитет"! И здесь, оказалось, каждый сам за себя. Европейские чиновники, обслуживая интересы Вашингтона, привели к риску голода свои страны. Но Беларуси и России санкции Евросоюза не угрожают ни холодом, ни голодом - в чем секрет нашего продовольственного суверенитета - ответы в авторском комментарии Марии Петрашко.

Санкции все-таки ударили!? Во Франции недавно начали раздачу талонов на еду. Кадры пустых полок в европейских супермаркетах и массовая закупка подсолнечного масла впрок - все это не новость. Как и то, что все это последствия санкций в адрес Беларуси и России. Правда, нам санкции Евросоюза не угрожают ни холодом, ни голодом, ни дефицитом жизненно важного продовольствия. А ведь должны были! Все ведь так грамотно продумано каждым из "Большой семерки"! И в обернувшемся против них самих санационном бумеранге они поспешно обвинили Лукашенко и Путина. Забыли западные политики, что сами еще в 2020-м закрыли половину мира на карантин из-за COVID-19, разорив массу компаний и еще тогда нарушив логистические цепочки. Вызвав миграцию рабочей силы и снизив предложение на мировом рынке продовольствия. Итог - мировая продовольственная инфляция. И как только мир начал выходить из коронавирусной депрессии - страны Запада вводят санкции. По ключевой аграрной державе России и богатой калийными удобрениями Беларуси! Авиационная и морская блокировки наших стран приводят к задержке доставки удобрений и продовольствия, а то и вообще невозможности доставить груз. А если даже это и удается, то где-то в два раза дороже. Результат - мировой продовольственный и финансовый кризисы. И угроза голода для 300 миллионов жителей планеты! Но западная демократия приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Вот и Боррель не захотел садиться на жесткую санкционную диету.







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/473/k8sary08yiiq5vs4t8cqofah5x62u4sr.jpg

Все, кто хочет покупать российские продовольствие и удобрения, могут делать это совершенно свободно. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС



Правда, решение любого европейского чиновника не значит его соблюдение. Своими действиями западное сообщество хотело не только устроить голодомор и спровоцировать в странах Союзного государства протесты, но и сделать регионы непривлекательными для инвестиций. Забыв, наверное, что помимо США и Европы, есть еще Латинская Америка, Азия, Африка. Активность налаживания торговых связей очевидна. Но главное - нас толкнули к более тесному использованию собственных союзных ресурсов. И Беларусь интересна не только зарубежным, но и союзным инвесторам и партнерам.



Все дает возможность для активизации сотрудничества между нашей областью и Беларусью. Во-первых, это все, что касается техники для горнодобычи, это все, что касается общественного транспорта и коммунальной техники, ряда направлений. Пока рано об этом говорить. Но эта история с логистикой, в том числе той продукции, которая производится в республике. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/0ba/xy6ji9nhlnjdr2xig7quq99uyfjn8p9l.jpg

Большая работа может быть налажена в области взаимного проникновения для производства коммунальной техники, потому что соответствующие компетенции в Беларуси есть, а у нас есть соответствующие комплектующие для этой техники. Олег Николаев, глава Чувашской Республики



А вот как в грядущий неурожай, который прогнозируют в тех же США, Индии. Как при нынешних не очень благоприятных погодных условиях, да еще и без наших удобрений страны Запада собираются добиться прежнего и нужного урожая - это загадка для аграриев всего мира.



А мы входим в топ, скажем так, производителей удобрений в мире. И заменить белорусские удобрения очень сложно. Ну, пусть экспериментируют, ну что тут сказать? У меня нет слов, понимаете? Потому что в какой-то мере своими санкциями, вы же обижаете своего производителя, прежде всего своего человека, который недополучит какую-то продукцию, который недополучит какую-то денежную выручку. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси



За все заплатит европейский гражданин! Ведь отказ России принимать за энергоресурсы и зерно эти "токсичные бумажки", так теперь именуют доллары - лишает Вашингтон возможности диктовать свои условия.



Мы будем развивать сотрудничество, во-первых, в области мясо-молочного животноводства, мы хотим технологии Беларуси перенести к нам, в Хабаровский край. Построить пока пилотную одну ферму. Плюс, конечно, будем продолжать наращивать закупки продовольствия. Они растут, продукция очень качественная. Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края России



А теперь ваши ставки: как скоро граждане западных стран от холода и голода забудут слово "русофобия" и вспомнят слово "украинофобия"? Ведь поведение украинских зраданастроенных беженцев уже, мягко говоря, напрягает жителей Евросоюза, так еще и дефицит продовольствия грядет, вместе со взлетом цен вообще на все.

