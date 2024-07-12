Беларусь никогда не провоцировала своих партнеров на конфронтацию - Боровик

Беларусь никогда не провоцировала своих партнеров на конфронтацию. Об этом в программе "Панорама" заявил политолог, депутат Минского городского Совета депутатов Вадим Боровик.

Отличительной чертой Беларуси как среднеевропейского государства с открытой экономикой является очень взвешенная, выверенная внешняя политика, отметил депутат. "Мы всегда старались выступать донорами стабильности, содействовать мирному урегулированию любых конфликтов", - подчеркнул он.

Политолог напомнил, что партнеры на Западе инициативно вводили против Беларуси санкции и делали политические демарши. "Мы, в свою очередь, имеем безвиз, это такая мягкая сила Беларуси. Мы всегда выступаем с позиции того, что нужно с соседями договариваться, вести переговоры, уважать друг друга", - пояснил он.

Мы четко определили свои национальные интересы в мире. Мы уважаем и национальные интересы наших партнеров. Вадим Боровик