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Беларусь никогда не провоцировала своих партнеров на конфронтацию - Боровик
Беларусь никогда не провоцировала своих партнеров на конфронтацию. Об этом в программе "Панорама" заявил политолог, депутат Минского городского Совета депутатов Вадим Боровик.
Отличительной чертой Беларуси как среднеевропейского государства с открытой экономикой является очень взвешенная, выверенная внешняя политика, отметил депутат. "Мы всегда старались выступать донорами стабильности, содействовать мирному урегулированию любых конфликтов", - подчеркнул он.
Политолог напомнил, что партнеры на Западе инициативно вводили против Беларуси санкции и делали политические демарши. "Мы, в свою очередь, имеем безвиз, это такая мягкая сила Беларуси. Мы всегда выступаем с позиции того, что нужно с соседями договариваться, вести переговоры, уважать друг друга", - пояснил он.
Мы четко определили свои национальные интересы в мире. Мы уважаем и национальные интересы наших партнеров.
Беларусь готова сотрудничать на взаимовыгодной основе с теми партнерами, которые нас уважают и считаются с нашими национальными интересами", - констатировал депутат.
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