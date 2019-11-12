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Беларусь обогнала Россию и Украину по знанию английского

Беларусь обогнала Россию и Украину по знанию английского

Индекс Беларуси в рейтинге - 52,39. Далее идут Россия с 52,14 и Украина с 52,13. Рейтинг определялся по результатам тестирования 2,3 млн человек. 59 % из них - женщины. Возраст 90 % участвовавших - до 40 лет. Наилучший показатель - у категории от 26 до 30 лет.

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