Беларусь окажет Кубе гуманитарную помощь

Беларусь отправит на Кубу гуманитарную помощь. На Остров свободы наша страна доставит лекарства, мясные консервы и сухое молоко. Стоимость груза 1 млн 23 тыс. белорусских рублей или 411 тысяч долларов в эквиваленте. Средства будут выделены из госбюджета по статье финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Ответственными за обеспечение медикаментами назначено Министерство здравоохранения, консервами - МЧС, а молоком - Гродненский облисполком. Организацией доставки гумпомощи займутся МЧС и Минтранс.