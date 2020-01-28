Беларусь окажет поддержку Китаю в борьбе с коронавирусом

Поддержку Китаю в борьбе с вирусом окажет и Беларусь. Президент Александр Лукашенко сегодня поручил сформировать и в самое ближайшее время направить самолет с наиболее необходимой медицинской помощью: это лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), а также средства дезинфекции и иные изделия медназначения.



В настоящий момент военный борт Ил-76МД уже готовится к отправке. Кадры, которые вы сейчас видите, сняты буквально час назад на аэродроме в Мачулищах. К слову, эта помощь - только первый шаг. По линии Министерства иностранных дел в настоящий момент ведется работа по выработке дальнейших мер поддержки, в частности, определяется, чем еще мы можем помочь.



Прорабатывается при необходимости и выезд руководства Министерства здравоохранения и наших ведущих специалистов для оказания помощи и оценки потребности китайской стороны в нашей врачебной поддержке.