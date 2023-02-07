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Беларусь окажет помощь Турции и Сирии в ликвидации последствий землетрясений
Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС по поручению главы государства оперативно направляется в Турцию для оказания помощи.
На аэродроме в Мачулищах белорусские военнослужащие совместно с представителями МЧС совершили погрузку специальной техники для проведения поисково-спасательных работ в военно-транспортный самолет Ил-76.
Также вместе с оборудованием в Турцию будет направлен передовой отряд МЧС, состоящий из 64 человек. В одну сторону воздушное судно преодолеет 4100 км, находясь в небе 6 часов.
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