Беларусь окажет помощь Турции и Сирии в ликвидации последствий землетрясений

Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС по поручению главы государства оперативно направляется в Турцию для оказания помощи.

На аэродроме в Мачулищах белорусские военнослужащие совместно с представителями МЧС совершили погрузку специальной техники для проведения поисково-спасательных работ в военно-транспортный самолет Ил-76.