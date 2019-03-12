Беларусь оказывает гуманитарную помощь Сирии

Напомним, груз сформировали и отправили в конце минувшего года. Это шесть кoнтейнеров. Общий вес составил более 50 тонн. Ее сформировали с учетом потребностей Сирии. Сегодня груз встретили в порту Латакии. А первым пунктом посещения для белорусской делегации стала местная больница. Завтра помощь отправят в Дамаск. С места событий сюжет Александра Смирнова (видео).