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Беларусь оказывает гуманитарную помощь Сирии

Напомним, груз сформировали и отправили в конце минувшего года. Это шесть кoнтейнеров. Общий вес составил более 50 тонн. Ее сформировали с учетом потребностей Сирии. Сегодня груз встретили в порту Латакии. А первым пунктом посещения для белорусской делегации стала местная больница. Завтра помощь отправят в Дамаск. С места событий сюжет Александра Смирнова (видео).


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