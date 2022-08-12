Беларусь организует для детей из Сирии и Узбекистана отдых в "Зубренке"

80 детей из Сирии и 25 из Узбекистана приедут в Национальный центр "Зубренок". Соответствующее распоряжение накануне подписал глава государства. Средства на эти цели выделят из резервного фонда Президента. В программу включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, а также экскурсии и культурные мероприятия в Минске и регионах.