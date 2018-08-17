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Беларусь остается под влиянием неустойчивых воздушных масс

Белорусов ждут теплые, правда с кратковременными дождями и грозами, выходные. Страна остается под влиянием неустойчивых воздушных масс. Температура воздуха ночью 10-17°С с плюсом, днем плюс 22 - 29°С.

Такая температура на 1-3 градуса выше климатической нормы. С середины следующей недели осадки прекратятся.

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