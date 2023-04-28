Беларусь осудила антигуманную резолюцию ПАСЕ

Реакция Беларуси на преступную резолюцию ПАСЕ.Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, комментируя принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию о "Депортации и насильственном перемещении украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию", в которой звучат необоснованные обвинения в адрес Беларуси, заявил журналистам, что этот документ преступен по-своему содержанию.

"Парламентская ассамблея Совета Европы приняла весьма странный документ, который призывает покарать виновных за депортацию детей и гражданского населения из зоны вооруженного конфликта в Украине. Более того, в этом документе прямая ответственность за такого рода депортации возлагается на главу белорусского государства, - отметил Андрей Савиных. - У нас это вызывает серьезные недоумения. Нам прекрасно известно, что в зоне боевых действий, в зоне соприкосновения украинских и российских военных находится большое число мирного населения, гражданских лиц и детей. Причем мы знаем также, что именно украинские военные препятствуют тому, чтобы они уехали с линии боевого соприкосновения. Это ставит их жизни под серьезную угрозу. Если территория занимается российскими военными, они, безусловно, вывозят этих людей в безопасное место".