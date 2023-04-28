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Беларусь осудила антигуманную резолюцию ПАСЕ
Реакция Беларуси на преступную резолюцию ПАСЕ.Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, комментируя принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию о "Депортации и насильственном перемещении украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию", в которой звучат необоснованные обвинения в адрес Беларуси, заявил журналистам, что этот документ преступен по-своему содержанию.
"Парламентская ассамблея Совета Европы приняла весьма странный документ, который призывает покарать виновных за депортацию детей и гражданского населения из зоны вооруженного конфликта в Украине. Более того, в этом документе прямая ответственность за такого рода депортации возлагается на главу белорусского государства, - отметил Андрей Савиных. - У нас это вызывает серьезные недоумения. Нам прекрасно известно, что в зоне боевых действий, в зоне соприкосновения украинских и российских военных находится большое число мирного населения, гражданских лиц и детей. Причем мы знаем также, что именно украинские военные препятствуют тому, чтобы они уехали с линии боевого соприкосновения. Это ставит их жизни под серьезную угрозу. Если территория занимается российскими военными, они, безусловно, вывозят этих людей в безопасное место".
Называть это принудительной депортацией, сравнивать спасение, вывоз людей из зоны боевых конфликтов с геноцидом - это ставить все с ног на голову. Более того, я считаю, этот документ преступен по-своему содержанию. Он требует возвращения этих людей в зону, где они могут погибнуть.Считаю такие действия просто неприемлемыми.
"Весьма сожалеем, что Парламентское собрание Совета Европы - органа, который призван защищать права человека, занимает такую жуткую, антигуманную позицию, - дополнил Андрей Савиных. - Полагаем, что это свидетельствует уже не просто о кризисе ключевых политических институтов ЕС. Это свидетельствует о полном подрыве легитимности деятельности этих организаций. Они таким образом дискредитируют само понятие гуманитарного взаимодействия и международного права".
Нелегитимность резолюции, ее "купленная" повестка в угоду преступным задачам западных политиков констатирует давно известный факт - институты ЕС переживают самый крупный кризис за свою историю.
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