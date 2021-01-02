3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь отказывается от пластика
В Беларуси стало меньше пластика! С 1 января широкий ассортимент одноразовой пластиковой посуды запрещен в кафе и ресторанах. Палочки для размешивания напитков, cтаканы, чашки, тарелки, трубочки для напитков и столовые приборы - всему пластиковому нужно было найти замену. Исключение - крышечки для кофе, им нет альтернативы. Такие новшества - часть большой стратегии. К глобальной экологической цели (полному отказу от пластика) идем поэтапно, чтобы не навредить ни потребителям, ни бизнесу.
Как общепит воспринял новые правила? И все ли понимают, какую пользу эти новшества принесут для экологии? Ответы завтра в "Главном эфире".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов