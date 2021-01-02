Беларусь отказывается от пластика

В Беларуси стало меньше пластика! С 1 января широкий ассортимент одноразовой пластиковой посуды запрещен в кафе и ресторанах. Палочки для размешивания напитков, cтаканы, чашки, тарелки, трубочки для напитков и столовые приборы - всему пластиковому нужно было найти замену. Исключение - крышечки для кофе, им нет альтернативы. Такие новшества - часть большой стратегии. К глобальной экологической цели (полному отказу от пластика) идем поэтапно, чтобы не навредить ни потребителям, ни бизнесу.

Как общепит воспринял новые правила? И все ли понимают, какую пользу эти новшества принесут для экологии? Ответы завтра в "Главном эфире".