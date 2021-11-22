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Беларусь открыта для равноправного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности
Устали ждать адекватного разрешения ситуации от Дуды и Моравецкого и сами польские пограничники. Все чаще они пытаются выходить на связь и договориться с белорусскими коллегами.
Несмотря на происходящие политические процессы, в ведомстве отмечают, что польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов, в основе которых лежит принцип конструктивного диалога. Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации. Такие контакты уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб. Мы со своей стороны, как и ранее, открыты для обсуждения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности.
Обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал конструктивным. Польские коллеги стали выходить на связь с нами для совместной работы над разрешением возникающих вопросов. Если раньше вести диалог было затруднительно, то сейчас мы говорим на одном языке, на русском.
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