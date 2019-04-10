Беларусь открывает новые космические горизонты

Еще один спутник планируют вывести на орбиту в 2023 году.

Сейчас идет подготовка эскизного проекта, а в следующем году начнется изготовление аппарата. О планах сегодня рассказали работники Академии наук в преддверии Дня космонавтики, который белорусы отметят 12 апреля.

Напомним,

наша страна входит в список космических держав.

Такой статус носят 37 стран мира. Для мирового признания нужна своя космическая программа, космонавты и главное - спутник. Над уже вторым для нашей страны аппаратом зондирования земли сейчас работают российские и белорусские ученые. Российская сторона отвечает за платформу, испытания спутника и должна обеспечить его запуск. А белорусы в ответе за аппаратуру, в частности, за камеры. Новая оптика позволит из космоса снимать объекты величиной в 35 миллиметров. Кроме того,

на спутнике появится функция видеосъемки в режиме HD

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Первый белорусский спутник, который сейчас на орбите, будут эксплуатировать до 2021 года. Выгода от его использования за 7 лет уже превысила 18 миллионов долларов. Кроме того,

представитель нашей страны в эти дни участвует в эксперименте по подготовке к высадке людей на Луну

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Все чаще международные космические проекты проходят с участием белорусских ученых. Об этом говорит и то, что Беларусь принимала событие планетарного масштаба -