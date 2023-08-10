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Беларусь отлично справилась с организацией, у Игр стран СНГ огромные перспективы - мнение олимпийского чемпиона

Беларуси удалось на отлично справиться с организацией Игр - и в будущем у этого мультиспортивного форума огромные перспективы. Таким мнением поделился четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, ныне глава Всероссийской федерации Владимир Сальников.

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Высокую оценку оргработе дал и вице-президент нашего Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок. Спортивным функционерам двух стран удалось пообщаться в Бресте, где стартовал турнир по плаванию (подробности в видео).

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