Беларусь отлично справилась с организацией, у Игр стран СНГ огромные перспективы - мнение олимпийского чемпиона

Беларуси удалось на отлично справиться с организацией Игр - и в будущем у этого мультиспортивного форума огромные перспективы. Таким мнением поделился четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, ныне глава Всероссийской федерации Владимир Сальников.