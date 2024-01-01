3.39 RUB
3.49 USD
3.60 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь отмечает 105 лет со дня образования БССР
День полон праздничных событий. 1 января исполняется 105 лет со дня образования БССР. Именно в этот исторический период был заложен фундамент нашей государственности. Оформление и консолидация белорусской нации позволили преодолеть масштабные вызовы того времени. Всенародное партизанское движение во время Великой Отечественной войны продемонстрировало стремление быть хозяевами на своей земле.
Именно на советской основе возникло первое белорусское государство - Социалистическая Советская Республика Белоруссия, которая позже стала называться БССР. Это тоже ключевой момент, потому что вот национальная белорусская государственность в реальном формате сформировалась на советской основе. Дальше ключевой элемент - это победа в ВОВ. Почему это важно для нашего народа и для нашей государственности? Потому что, если бы не победа в ВОВ, не было бы ни белорусского государства, ни белорусского народа.
В советский период наши люди смогли достичь впечатляющих успехов в развитии промышленности и сельского хозяйства. Активно строились новые города, развивались наука и культура.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 165,1 млрд долларов
Словакия может остановить поставки электричества Украине в ответ на прекращение газового транзита
Бывший мэр Риги заговорил о возрождении нацизма в Германии
Объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Регионы
Все
Происшествия
Все
Трое браконьеров в новогодние праздники умудрились наловить 75 кг рыбы
Нашел петарду и решил взорвать - 12-летний мальчик потерял пальцы, повредил глаза и лицо
Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира
Режим бедствия введен в Калифорнии из-за лесных пожаров. Что известно об ущербе и пострадавших?