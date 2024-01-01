ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларусь отмечает 105 лет со дня образования БССР

День полон праздничных событий. 1 января исполняется 105 лет со дня образования БССР. Именно в этот исторический период был заложен фундамент нашей государственности. Оформление и консолидация белорусской нации позволили преодолеть масштабные вызовы того времени. Всенародное партизанское движение во время Великой Отечественной войны продемонстрировало стремление быть хозяевами на своей земле.

Именно на советской основе возникло первое белорусское государство - Социалистическая Советская Республика Белоруссия, которая позже стала называться БССР. Это тоже ключевой момент, потому что вот национальная белорусская государственность в реальном формате сформировалась на советской основе. Дальше ключевой элемент - это победа в ВОВ. Почему это важно для нашего народа и для нашей государственности? Потому что, если бы не победа в ВОВ, не было бы ни белорусского государства, ни белорусского народа.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси

В советский период наши люди смогли достичь впечатляющих успехов в развитии промышленности и сельского хозяйства. Активно строились новые города, развивались наука и культура.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все