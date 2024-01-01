Беларусь отмечает 105 лет со дня образования БССР

Именно на советской основе возникло первое белорусское государство - Социалистическая Советская Республика Белоруссия, которая позже стала называться БССР. Это тоже ключевой момент, потому что вот национальная белорусская государственность в реальном формате сформировалась на советской основе. Дальше ключевой элемент - это победа в ВОВ. Почему это важно для нашего народа и для нашей государственности? Потому что, если бы не победа в ВОВ, не было бы ни белорусского государства, ни белорусского народа.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси