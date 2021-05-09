Беларусь отмечает День Государственного герба и Государственного флага

Символично, что День Великой Победы совпал с Днем Государственного герба и Государственного флага. В Год народного единства уважение к госсимволам еще больше сплотит и консолидирует белорусов. C праздником соотечественников поздравил Президент.

Сегодня в 18:00 на площади Государственного флага в Минске пройдет торжественное чествование государственных символов. Особенностью праздника станет авиашоу. Небо окрасится в цвета Государственного флага. Прямую трансляцию также будет вести Белтелерадиокомпания.

День государственных символов в нашей стране приходится на каждое второе воскресенье мая. В этом году у праздника особый смысл, поскольку 2021 год объявлен Президентом Годом народного единства. Наша сила в том числе и в исторической памяти, которая также пропечатана на флаге в виде двух цветов - красного и зеленого.



Красный - цвет знамен Красной армии и белорусских партизан, освободивших родную землю от фашистских захватчиков. Зеленый - цвет лесов и полей, символ весны, надежды и возрождения. Есть и белый - этот цвет орнамента - отражает духовную чистоту белорусов.

Нина Можейко - про объединяющую силу белорусов. Герб и флаг - по ним нас узнают во всем мире. Здесь, на площади сразу двух государственных символов, находится самый высокий флагшток в стране. Как опытный дипломат исполняет свою представительскую миссию исправно.



На витрину одного из важнейших музеев попадают только предметы исключительной значимости. Как, например, указы об утверждении флага и герба. Официальный символ Главы государства - Президентский штандарт. Отличается он от Государственного флага соотношением сторон, орнамента на полотне больше, дополнил композицию и герб. По наличию штандарта можно определить, находится ли Президент в стране.





Историю в одном полотне создают сегодняшние "монополисты" по производству представительской продукции такого уровня - Белорусский дом печати. Только им подвластен эталон. Строго регламентированы даже тона и полутона основных цветов. Красный - как кровь солдат, освободивших наши земли от немецко-фашистских захватчиков, зеленый - неповторимую природу.



Основным документом, который определяет статус госсимволики и ее изображение, является одноименный закон. Последние изменения в нем относятся к началу нынешнего года. Тогда было принято решение усовершенствовать Государственный герб. Зеленый контур Беларуси уступил место геральдически выверенному золотому. Уточнили и другие элементы - клевер и лен стали более естественными и фотографическими. В процессе участвовали не только "ботаники". Цвет земного шара утверждали со специалистами по землепользованию и земледелию из Академии наук.





