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Беларусь отмечает День химика
Беларусь 29 мая отмечает День химика. Химическая промышленность страны - одна из наиболее крупных отраслей промышленного комплекса. Она имеет стратегическое значение и на данный момент является одной из наиболее наукоемких. Весомый вклад в укрепление экономического потенциала республики вносят производства "Беларуськалий", "Нафтан", "Гродно Азот", Гомельский химический завод, "Могилевхимволокно", "Полимир", "Лакокраска", "Белшина". За последние годы многое сделано для их модернизации. Применение современных технологий обеспечивает выпуск востребованной продукции мирового уровня. В новых реалиях работа производств нацелена на импортозамещение, освоение новых рынков сбыта, применение оптимальных логистических схем.
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