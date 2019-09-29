Беларусь отмечает День машиностроителя

Эта отрасль - одна из крупнейших в нашей промышленности. По итогам работы за восемь месяцев года произведено продукции более чем на 9 миллиардов долларов, около трети образцов инновационные. Так, благодаря выпуску беспилотной техники БелАЗ находится на лидирующих позициях в списке мировых производителей. Для продвижения на внешних рынках предприятия отрасли расширяют модельный ряд. К прохождению испытаний и получению сертификата сегодня готовится новый МАЗ на электротяге.

