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Беларусь отмечает День машиностроителя
Эта отрасль - одна из крупнейших в нашей промышленности. По итогам работы за восемь месяцев года произведено продукции более чем на 9 миллиардов долларов, около трети образцов инновационные. Так, благодаря выпуску беспилотной техники БелАЗ находится на лидирующих позициях в списке мировых производителей. Для продвижения на внешних рынках предприятия отрасли расширяют модельный ряд. К прохождению испытаний и получению сертификата сегодня готовится новый МАЗ на электротяге.
Развивается и легковой автопром
Начинка Geely с каждым годом становится все более белорусской. К слову, завод "БЕЛДЖИ" практически вышел на производственную мощность. Сегодня предприятие работает над диверсификацией экспорта. Для балканских стран будут выпускать автомобили класса "Евро-6".
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