Сергей Гунько: В промышленном секторе престижно работать

Беларусь сегодня отмечает День машиностроителя.

С профессиональным праздником работников и ветеранов комплекса поздравил Президент.

"Благодаря труду нескольких поколений машиностроителей Беларусь славится как страна мощных карьерных самосвалов, надежных грузовиков, современной сельскохозяйственной, коммунальной и специальной техники. На предприятиях отрасли выпускается значительная часть товаров, формирующих ВВП государства, что напрямую связано с ростом благосостояния граждан. В последние годы государство уделяет большое внимание техническому переоснащению предприятий, внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, диверсификации рынков, что позволяет машиностроительному комплексу с уверенностью смотреть в будущее и конкурировать с ведущими европейскими и мировыми производителями", - говорится в поздравлении.

Эта отрасль промышленности остается одной из ведущих в нашей стране несколько десятилетий. На предприятиях выпускается значительная часть валового внутреннего продукта. Тракторы, станки и спецтехника продаются не только в страны постсоветского пространства, но и ряд других государств.

Увеличен экспорт в страны дальнего зарубежья, Россию, Европу и Америку

В частности, увеличена поставка белорусской техники в страны дальнего зарубежья, Россию, Европу и Америку. Рынок Африки остается одним из перспективных.