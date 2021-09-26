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Сергей Гунько: В промышленном секторе престижно работать
Беларусь сегодня отмечает День машиностроителя.
С профессиональным праздником работников и ветеранов комплекса поздравил Президент.
"Благодаря труду нескольких поколений машиностроителей Беларусь славится как страна мощных карьерных самосвалов, надежных грузовиков, современной сельскохозяйственной, коммунальной и специальной техники. На предприятиях отрасли выпускается значительная часть товаров, формирующих ВВП государства, что напрямую связано с ростом благосостояния граждан. В последние годы государство уделяет большое внимание техническому переоснащению предприятий, внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, диверсификации рынков, что позволяет машиностроительному комплексу с уверенностью смотреть в будущее и конкурировать с ведущими европейскими и мировыми производителями", - говорится в поздравлении.
Эта отрасль промышленности остается одной из ведущих в нашей стране несколько десятилетий. На предприятиях выпускается значительная часть валового внутреннего продукта. Тракторы, станки и спецтехника продаются не только в страны постсоветского пространства, но и ряд других государств.
Увеличен экспорт в страны дальнего зарубежья, Россию, Европу и Америку
В частности, увеличена поставка белорусской техники в страны дальнего зарубежья, Россию, Европу и Америку. Рынок Африки остается одним из перспективных.
Предприятие "Гомсельмаш" не стоит на месте. Из современных новинок можно выделить самоходный зерноуборочный комбайн и машину с системой автоматического вождения на базе искусственного интеллекта. Такая новинка позволит сократить прямые потери урожая от 8 % до 13 %. Всего же на экспорт идет 70 % выпускаемой продукции.
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