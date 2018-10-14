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Беларусь отмечает День матери. Теплые и сердечные поздравления женщинам всей страны
Сегодня особый повод сказать добрые слова самым близким людям - нашим мамам. Беларусь отмечает День матери. Теплые и сердечные поздравления женщинам всей страны направил Президент Александр Лукашенко.
"С первых дней жизни мы храним в душе как святыню память об отчем доме и детстве. И все это связано с именем Матери - первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом. Ваша абсолютная любовь - главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны. Только вы знаете, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. И с большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей посвящаете себя этому великому предназначению. Поддержка многодетных родителей, женщин-хранительниц семейного очага всегда будет среди главных приоритетов государственной политики. Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях. Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками", - говорится в поздравлении.
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