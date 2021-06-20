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Беларусь отмечает День медицинского работника
Слова благодарности не перестают звучать в адрес тех, кто ежедневно спасает миллионы человеческих жизней. День медика отмечают сегодня в Беларуси. Последние два года праздник стал по-настоящему особенным, именно врачи и медсестры приняли на себя главный удар пандемии коронавируса. В канун Дня медикапо всей стране прошли чествования работников сферы здравоохранения.
За каждым дипломом и знаком отличия - большой и самоотверженный труд. К слову, об успехах последних лет белорусской медицины можно говорить долго. Ежегодные рейтинги, в которых отечественная медицина поднимается все выше и выше, говорят о нашей стране как о государстве со здоровым будущим. За последние 5 лет у нас выросла продолжительность жизни, появились новые объекты здравоохранения. Современное оборудование не только в столичных больницах, но и сельских ФАПах: медпомощь в регионах вышла на новый уровень. За помощью к нашим врачам приезжают пациенты из 135 стран мира. Экспорт услуг за 4 месяца составил $ 19 с половиной млн.
Мы встречаем этот профессиональный праздник с новым законодательством и с новым 5-летним планом развития. Это развитие постдипломного образования, новая система подготовки, которая утверждена в новом законе о здравоохранении, подписанном главой государства, дает эту возможность. Мы говорим об информационных технологиях, мы говорим об электронном здравоохранении. Это не только сервис для профессионалов, это сервис для нас, для пациентов, потому что хотим мы - не хотим, люди моей профессии тоже являются пациентами. Мы должны думать в разных аспектах.
Мой отец - врач, моя дочь - врач, моя сестра - врач, мои племянники - врачи. Мой опыт работы в радиационной онкологии настолько большой, что я прошла все этапы развития лучевой терапии - от мануальных методов, когда мы считали вручную дозиметрические расчеты планов для лучевой терапии, до современных технологий.
Это очень приятно получить такую высокую оценку, ведь за этой наградой стоит не только оценка качества оказания помощи конкретно мной, но за этим стоит огромный коллектив моего отделения.
Это такая радость на душе. Во-первых, ты понимаешь, что самые сложные периоды, да, они уходят, даже если инфекция остается с нами дальше, мы выдержали. Мы справились со всем, мы выполнили все поставленные задачи.
Учитывая, что COVID-инфекция попала в наш район чуть ли не в первый в Гомельской области, пациенты и жители района были очень напуганы, но наши медработники, врачи, медсестры, фельдшеры скорой помощи сработали, хотя мы и сами боялись вначале, но затем взяли себя в руки и постарались всем помочь.
Работа в отделении должна быть многогранной. Не только направленной на профессионализм, развитие новых профессиональных качеств и новых методов лечения, но и на обучение, создание дружного коллектива единомышленников. Опыт работы в условиях инфекции коронавируса показал, кто чего стоит, насколько прочны связи между людьми, между службами.
Большие планы и на ближайшую пятилетку: строительство и реконструкция 44-х объектов здравоохранения, в том числе 28-ми больниц, 13-ти поликлиник и 3-х оздоровительных организаций.
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