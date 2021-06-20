Беларусь отмечает День медицинского работника

Мы встречаем этот профессиональный праздник с новым законодательством и с новым 5-летним планом развития. Это развитие постдипломного образования, новая система подготовки, которая утверждена в новом законе о здравоохранении, подписанном главой государства, дает эту возможность. Мы говорим об информационных технологиях, мы говорим об электронном здравоохранении. Это не только сервис для профессионалов, это сервис для нас, для пациентов, потому что хотим мы - не хотим, люди моей профессии тоже являются пациентами. Мы должны думать в разных аспектах.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси

