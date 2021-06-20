Беларусь отмечает День медицинского работника

В третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают медики. Конечно, поздравил их и глава государства.

Врачи, младший медицинский персонал, работники сферы здравоохранения - их отмечали всю неделю, лучшие в своем деле получили заслуженные награды в разных регионах страны.

Впрочем, это командный труд, а значит и заслуги общие. К тому жекоронавирус, с которым нам по-прежнему приходится жить, амедикам каждый день бороться, научил ценить труд каждого.

Пандемия повысила требования к медицине и стала для нее серьезнейшим испытанием. Испытанием, которого прежде не было. Минувшие семь дней в нашем эфире медики рассказывали о себе, о любимой профессии, трудной и ответственной, о пациентах - словом, о своей жизни. О людях и их благородном и тяжелом деле - очередной праздничный репортаж. Рассказывает Анастасия Бенедисюк.

Давление, температура, сатурация. Здесь начинается вотчина Вероники Божко, нашего гида по отделению. Она - молодой специалист. Это ее первое место работы. И первое праздничное рабочее воскресенье. Врач не скрывает: в такой день приятно быть рядом с теми, кто в тебе нуждается.





Пошел пятый месяц, как девушка заступила на передовую. В пик заболеваний здесь принимали до 200 человек, сейчас волна пошла на спад. Но расслабляться в приемном отделении не спешат. Они знают, насколько все циклично. Под ковидный терапевтический корпус шестерки перепрофилировался еще 28 февраля 2020 года. И с тех пор вход сюда для медиков лишь в полной амуниции.

Ольга Лосевич в медицине 15 лет. Было много рабочих и выходных праздничных. Слов благодарности в этот день, признается, всегда много. Но эти полтора года с ковидом при максимуме загрузки, самоотдачи, при большом количестве тяжелых пациентов по количеству теплых слов бьет все рекорды. Весь год в этом контексте будто праздник.

За последние полтора года мы ощутили на себе как никто другой (приемное отделение - передовая): люди, население, наши пациенты повернулись к медикам лицом. Они стали более дисциплинированы, они выполняют все рекомендации, они говорят спасибо. Ольга Лосевич, врач-терапевт, заведующая приемным отделением терапевтического корпуса клинической больницы № 6 г. Минска

Они готовы выполнять все рекомендации. Лишь бы ходить, безболезненно лежать, лишь бы легче было… банально поднять руку. Это уже РНПЦ травматологии и ортопедии. Детское отделение. Дмитрий Тесаков проводит осмотр своих маленьких пациентов. Им не объяснить, что операция откладывается, потому что… в мире COVID-19. У них своя история болезни. И нужна конкретная экстренная помощь.

Нас коснулась эта пандемия, но мы не ушли в изоляцию, мы не ушли в инфекционный стационар, COVID-19 создавал условия, чтобы мы якобы не занимались другими пациентами. Была определенная проверка на прочность нас всех, включая сторону пациентов. Но мы видели, как шло прогрессирование и развитие патологий у детей и подростков, и откладывать это все на потом было чревато для их дальнейшего здоровья. Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник РНПЦ травматологии и ортопедии

В центре не только продолжают лечить, но и создают новые технологии. И такая картина в целом по медучреждениям. Упор на малоинвазивные операции. Так дети восстанавливаются не за 2 недели, а за 2 дня. Продолжают уже рассказывать медики второй больницы Минска. На ее базе организована работа трех республиканских центров - детской урологии, нефрологии, эндокринологии, где лечат ребят с тяжелыми заболеваниями.

В эти выходные в двойке отмечали сразу два праздника - профессиональный и юбилей учреждения - 70 лет. По такому поводу в гости и к врачам, и к пациентам заехал Президент. Это уже не первый визит Александра Лукашенко. Он не ограничился экскурсией, да и не было такого никогда. Общение с коллективом, поздравления, подарки клинике, теплые слова и такое нужное внимание каждому.

А это уже те, для кого больничные палаты позади. Как пример, для маленького Никиты и его семьи - все будет хорошо.

Врач и учитель - это зеркало любого государства, будьте достойны, прежде всего, этого звания. Я вам желаю оставаться стержнем нашего общества, такими мужественными людьми, какими мы в обществе, обычные люди, которых вы лечите, вас видим. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Наши врачи не только мобилизовались и, когда надо было, стали инфекционистами. Они продолжили лечить всех. Онкобольных, сердечников, пациентов с сахарным диабетом. Проводили пересадки органов. Лечат: не деля на своих и чужих. Только за 4 месяца этого года экспорт медуслуг составил 19,5 млн долларов. 135 стран мира в борьбе за свою жизнь выбирают наших специалистов. И вопреки домыслам и фейкам, громким заголовкам, дескать, уходят медки из системы. В нее приходят! И даже приезжают, получив образование вне страны. Молодой врач приемного отделения Вероника Божко, отучившись вне Беларуси, работать решила именно здесь.

Я со школьных лет решила, что это мое. Просто не видела себя ни в какой другой сфере. Училась в России, в Санкт-Петербурге, вернулась сюда, на родину. Не представляю себя в другой сфере. Вероника Божко, врач приемного отделения терапевтического корпуса 6-й городской больницы Минска