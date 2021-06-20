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Беларусь отмечает День медицинского работника
В третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают медики. Конечно, поздравил их и глава государства.
Врачи, младший медицинский персонал, работники сферы здравоохранения - их отмечали всю неделю, лучшие в своем деле получили заслуженные награды в разных регионах страны.
Впрочем, это командный труд, а значит и заслуги общие. К тому жекоронавирус, с которым нам по-прежнему приходится жить, амедикам каждый день бороться, научил ценить труд каждого.
Пандемия повысила требования к медицине и стала для нее серьезнейшим испытанием. Испытанием, которого прежде не было. Минувшие семь дней в нашем эфире медики рассказывали о себе, о любимой профессии, трудной и ответственной, о пациентах - словом, о своей жизни. О людях и их благородном и тяжелом деле - очередной праздничный репортаж. Рассказывает Анастасия Бенедисюк.
Давление, температура, сатурация. Здесь начинается вотчина Вероники Божко, нашего гида по отделению. Она - молодой специалист. Это ее первое место работы. И первое праздничное рабочее воскресенье. Врач не скрывает: в такой день приятно быть рядом с теми, кто в тебе нуждается.
Пошел пятый месяц, как девушка заступила на передовую. В пик заболеваний здесь принимали до 200 человек, сейчас волна пошла на спад. Но расслабляться в приемном отделении не спешат. Они знают, насколько все циклично. Под ковидный терапевтический корпус шестерки перепрофилировался еще 28 февраля 2020 года. И с тех пор вход сюда для медиков лишь в полной амуниции.
Ольга Лосевич в медицине 15 лет. Было много рабочих и выходных праздничных. Слов благодарности в этот день, признается, всегда много. Но эти полтора года с ковидом при максимуме загрузки, самоотдачи, при большом количестве тяжелых пациентов по количеству теплых слов бьет все рекорды. Весь год в этом контексте будто праздник.
За последние полтора года мы ощутили на себе как никто другой (приемное отделение - передовая): люди, население, наши пациенты повернулись к медикам лицом. Они стали более дисциплинированы, они выполняют все рекомендации, они говорят спасибо.
Они готовы выполнять все рекомендации. Лишь бы ходить, безболезненно лежать, лишь бы легче было… банально поднять руку. Это уже РНПЦ травматологии и ортопедии. Детское отделение. Дмитрий Тесаков проводит осмотр своих маленьких пациентов. Им не объяснить, что операция откладывается, потому что… в мире COVID-19. У них своя история болезни. И нужна конкретная экстренная помощь.
Нас коснулась эта пандемия, но мы не ушли в изоляцию, мы не ушли в инфекционный стационар, COVID-19 создавал условия, чтобы мы якобы не занимались другими пациентами. Была определенная проверка на прочность нас всех, включая сторону пациентов. Но мы видели, как шло прогрессирование и развитие патологий у детей и подростков, и откладывать это все на потом было чревато для их дальнейшего здоровья.
В центре не только продолжают лечить, но и создают новые технологии. И такая картина в целом по медучреждениям. Упор на малоинвазивные операции. Так дети восстанавливаются не за 2 недели, а за 2 дня. Продолжают уже рассказывать медики второй больницы Минска. На ее базе организована работа трех республиканских центров - детской урологии, нефрологии, эндокринологии, где лечат ребят с тяжелыми заболеваниями.
В эти выходные в двойке отмечали сразу два праздника - профессиональный и юбилей учреждения - 70 лет. По такому поводу в гости и к врачам, и к пациентам заехал Президент. Это уже не первый визит Александра Лукашенко. Он не ограничился экскурсией, да и не было такого никогда. Общение с коллективом, поздравления, подарки клинике, теплые слова и такое нужное внимание каждому.
А это уже те, для кого больничные палаты позади. Как пример, для маленького Никиты и его семьи - все будет хорошо.
Врач и учитель - это зеркало любого государства, будьте достойны, прежде всего, этого звания. Я вам желаю оставаться стержнем нашего общества, такими мужественными людьми, какими мы в обществе, обычные люди, которых вы лечите, вас видим.
Наши врачи не только мобилизовались и, когда надо было, стали инфекционистами. Они продолжили лечить всех. Онкобольных, сердечников, пациентов с сахарным диабетом. Проводили пересадки органов. Лечат: не деля на своих и чужих. Только за 4 месяца этого года экспорт медуслуг составил 19,5 млн долларов. 135 стран мира в борьбе за свою жизнь выбирают наших специалистов. И вопреки домыслам и фейкам, громким заголовкам, дескать, уходят медки из системы. В нее приходят! И даже приезжают, получив образование вне страны. Молодой врач приемного отделения Вероника Божко, отучившись вне Беларуси, работать решила именно здесь.
Я со школьных лет решила, что это мое. Просто не видела себя ни в какой другой сфере. Училась в России, в Санкт-Петербурге, вернулась сюда, на родину. Не представляю себя в другой сфере.
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