Беларусь отмечает День молодежи

Центром притяжения самых творческих и одарённых молодых людей центрального региона стал Клецк. Концерт на главной площади и множество интерактивных площадок - только часть областного праздника. Увидеть можно было рыцарские реконструкции, соревнования по силовому экстриму. А самой зрелищной локацией стало мотошоу. Десяток профессиональных пилотов познакомили гостей с мотоджимханой.

