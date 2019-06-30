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Беларусь отмечает День молодежи

Центром притяжения самых творческих и одарённых молодых людей центрального региона стал Клецк. Концерт на главной площади и множество интерактивных площадок - только часть областного праздника. Увидеть можно было рыцарские реконструкции, соревнования по силовому экстриму. А самой зрелищной локацией стало мотошоу. Десяток профессиональных пилотов познакомили гостей с мотоджимханой.


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Только в Минской области проживает более 250 тысяч юношей и девушек. Среди них и призеры международных олимпиад, и лауреаты творческих фестивалей, и лучшие в спорте. Свое поздравление молодым людям Беларуси направил Президент Александр Лукашенко.

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