Беларусь отмечает День Независимости - торжества пройдут в каждом уголке страны

Беларусь отмечает День Независимости. Торжества и праздничные гулянья сегодня пройдут в каждом уголке страны. Каждый областной центр отметит этот день со своим колоритом.

Брест

В Бресте праздник Дня Независимости начнется с благодарности героям за подвиг. Первые торжества пройдут в легендарной Брестской крепости. По площади Церемониалов вдоль могил защитников пронесут национальный флаг Беларуси.

К Вечному огню и памятнику "Освобождение" лягут живые цветы. Праздник развернется и на нескольких городских локациях. В парке Воинов-интернационалистов пройдет выставка военной техники. Здесь же будут представлены элементы вооружения белорусской армии. В вечернем формате праздника брестчан и гостей города ждет большой концерт. Песни о Родине исполнят у знаменитого монумента "Звезда" Брестской крепости.

После артисты и зрители споют гимн вместе. Финалом красивой патриотической акции станет фейерверк. Залпы раскрасят небо над городом в 23:00.

Гродно

В Гродно главный праздник страны - День Независимости - по традиции отметят с размахом. Начнутся торжества с театрализованного шествия по историческому центру города. Это абсолютно новый формат, сродни карнавалу.

Предприятия и учреждения используя реквизит, костюмы, декорации и макеты, покажут свои достижения за годы существования независимой страны. После официального открытия праздника состоится церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и партизан в городском парке. В этом году центром торжеств станет площадь Ленина. Здесь весь день в режиме нон-стоп будут выступать белорусские коллективы. Также для гостей и жителей Гродно споет Денис Майданов.

С образцами военной техники и вооружения можно будет ознакомиться на площади Тызенгауза. Недалеко развернется выставка техники МЧС, ГАИ, Департамента охраны МВД и Гродненской пограничной группы.

Минская область

От Кургана Славы и мемориального комплекса "Хатынь" до небольших, но таких важных, монументов и обелисков. К памятному марафону присоединится вся Минская область. В Борисове, например, цветы возложат к памятнику "Жертвам фашизма".

Ветераны, трудовые коллективы, молодежь - позже всех объединит концерт. А над центральной площадью города будет развиваться белорусский флаг: торжественно в небо его поднимет вертолет. В Крупском и Солигорском районах - велопробеги, в Минском - военно-патриотический квест. Тем временем в Молодечно перед амфитеатром откроется "Город вернисажей". Пройдут мастер-классы от ремесленников и вокально-танцевальные батлы. Поддержат в регионе и добрую традицию дарить подарки. В Несвиже откроют сквер у Ратуши, а жителей Слуцка порадуют новой скейт-площадкой в Городском парке культуры и отдыха.