Беларусь отмечает День Победы: к поздравлениям присоединяются корреспонденты из Бреста, Витебска и Могилева

На протяжении всего дня корреспонденты АТН побывают в самых знаковых местах. На связь выходят Брест, Витебск и Могилев.

Брест

Брест поздравляет всех с праздником Великой Победы! По традиции главной локацией сегодня, конечно же, станет Брестская крепость-герой. Легендарная цитадель вот уже 80 лет является символом мужества и стойкости наших солдат.

Начнется все с Парада Победы с участием военной техники и военнослужащих Брестского гарнизона и пограничной службы. У главного входа в крепость пройдет торжественная церемония с поднятием Знамени Победы. Главные гости праздника - ветераны - на машинах, военные, горожане станут участниками торжественного шествия, а потом и церемонии возложения к Вечному огню в Брестской крепости.

На площади церемониалов выступит сводный хор "Берестейские хоровые ассамблеи", состоится и прием ветеранов, в парках отдыха по всему городу будут работать концертные площадки. Как пройдет этот торжественный день в Витебске, расскажет Марина Романовская.

Витебск

Витебск присоединяется к поздравлениям! На площади Победы - а именно здесь развернетсяосновное празднование - уже собираются жители и гости города.

Все начнется с торжественного шествия, которое финишируету монумента в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Здесь же состоится митинг. Сегодня цветы лягут к бюсту Героя Советского союза Петра Машерова, а также к памятному знаку, установленному на месте казни советских патриотов. После чего всех приглашают присоединиться к автопробегу, а также легкоатлетическому забегу.

Впрочем, насыщена не только спортивная, но и культурная программа. Артисты выступят на площади Свободы, а всех, кто хочет закружиться в майском вальсе, ждут в парке Фрунзе.

Как будет праздновать Могилев, расскажет Андрей Ястребов.

Могилев

Старт празднику в Могилеве дадут самые маленькие патриоты. На площади Ленина состоится парад Победы воспитанников детских садов. Там же торжественным маршем пройдут воинские части Могилевского гарнизона. Шествие поколений объединит всех желающих.

Приглашаем присоединиться и к автопробегу "Победу славим!", а также к акции "Народное возложение". По традиции живые цветы лягут к Вечному огню на площади Славы. Там же выступит заслуженный коллектив Беларуси "Чистый голос" и другие артисты. В Печерском лесопарке можно будет попробовать настоящую солдатскую кашу. Молодежь соберет флешмоб "Победный вальс".