Беларусь отмечает День работников легкой промышленности

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, один из локомотивов экономики страны каждый год выходит на более качественный уровень. Технологическое производство модернизируется, а вместе с ним постоянно расширяется ассортимент и география рынков сбыта. Самый крупный представитель отрасли в стране - концерн "Беллегпром". Он объединяет около 70 организаций, где работает более 30 тысяч человек. Ежегодно предприятия концерна выпускают продукцию на сумму около 700 миллионов долларов. Почти 60 % идет на экспорт.