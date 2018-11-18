Беларусь отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Они внедряют новые технологии в животноводство и органическое земледелие, развивают агроэкотуризм и до зернышка собирают колосья на будущий хлеб. В Беларуси сегодня День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. С праздником работников агропромышленного комплекса поздравил Президент. Александр Лукашенко особо отметил, что нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением.

“Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке. Все достижения агропромышленного комплекса - это результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций и современного научно-технологического подхода”, -говорится в поздравлении.