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Беларусь отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Они внедряют новые технологии в животноводство и органическое земледелие, развивают агроэкотуризм и до зернышка собирают колосья на будущий хлеб. В Беларуси сегодня День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. С праздником работников агропромышленного комплекса поздравил Президент. Александр Лукашенко особо отметил, что нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением.

“Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке. Все достижения агропромышленного комплекса - это результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций и современного научно-технологического подхода”, -говорится в поздравлении.

За последнее десятилетие отрасль достигла весомых результатов. Наши продукты питания востребованы благодаря высокому качеству и широкому ассортименту. К слову, экспорт сельхозпродукции в этом году превысит уровень прошлого сезона и составит более $5 миллиарда. Расширена и география поставок до 92 стран.

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