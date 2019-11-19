Беларусь отмечает День ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии отмечают в Беларуси. Эти подразделения - неотъемлемая часть нашей армии и основное средство огневого поражения в бою. У них на вооружении состоят современные ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские системы, противотанковые ракетные комплексы. В тесном взаимодействии с предприятиями оборонного сектора на протяжении прошлого года была проведена модернизация отечественного комплекса «Полонез», в результате дальность стрельбы увеличена до 300 км, а заложенные характеристики подтверждены в ходе проведенных испытаний. Уже в ближайшее время модернизированный комплекс будет принят на вооружение.



