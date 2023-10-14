ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларусь отмечает День стандартизации

Беларусь отмечает День стандартизации

День стандартизации отмечает Беларусь. Эта сфера особенно важна сейчас, когда на первый план выходят импортозамещение и промышленная кооперация. Работая ускоренными темпами, сверяем позиции и с коллегами по ЕАЭС. Лучших специалистов страны по стандартизации чествовали накануне. Победители представляют разные сферы - от МЧС до металлургии.

В этом году в Беларуси утверждено уже около 470 госстандартов. Изменения вносятся и в действующие. Около 65 % приведены в соответствие с международными требованиями.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все