Беларусь отмечает День стандартизации

День стандартизации отмечает Беларусь. Эта сфера особенно важна сейчас, когда на первый план выходят импортозамещение и промышленная кооперация. Работая ускоренными темпами, сверяем позиции и с коллегами по ЕАЭС. Лучших специалистов страны по стандартизации чествовали накануне. Победители представляют разные сферы - от МЧС до металлургии.