Беларусь отмечает День защитников Отечества и Вооруженных сил

Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных сил. 23 Февраля считается днем памяти мужества и героизма всех поколений, которые в разное время отстаивали свободу и независимость страны. Традиционно в этот праздничный день свое поздравление направил Президент Александр Лукашенко.

"Этот праздник олицетворяет собой ратную доблесть нашего народа и преемственность поколений в самоотверженном служении Родине. За годы независимости в стране была создана современная, оснащенная новейшими образцами вооружений и техники армия, способная эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору. Убежден, что военная организация государства надежно обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь, ведь защита Отчизны у нас носит всенародный характер. В год 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков нынешняя праздничная дата приобретает особую значимость. Самые добрые слова признательности мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны, продемонстрировавшим пример высочайшей доблести и героизма в борьбе с врагом всего человечества. Их мужество, стойкость и патриотизм навсегда останутся ориентиром для нашей молодежи. Желаю всем счастья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины!" - подчеркнул Глава государства.