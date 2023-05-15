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Беларусь отмечает День семьи
Белорусы сохраняют свои традиционные ценности! И сегодня хороший повод поздравить близких - 15 мая Международный день семьи. Охрана материнства и детства – один из приоритетов государственной политики нашей страны.
В Беларуси более 2 миллионов 600 тысяч семей. Особое внимание уделяется многодетным: сейчас программа семейного капитала составляет почти 30 тысяч белорусских рублей, которая предоставляется при рождении третьего и последующих детей. Уже открыто 126 тысяч счетов, куда зачислено свыше 825 миллионов долларов и более миллиарда белорусских рублей.
По статистике, в Беларуси средний возраст вступления в первый брак у женщин 26 лет, а у мужчин - 28. По всей стране сегодня пройдут фестивали, единые уроки в школах, диалоговые площадки, конкурсы и акции, также будут чествовать многодетных мам. К слову, высокой государственной наградой - орденом Матери - по указу Президента удостоены 65 женщин.
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