ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларусь отмечает День семьи

Белорусы сохраняют свои традиционные ценности! И сегодня хороший повод поздравить близких - 15 мая Международный день семьи. Охрана материнства и детства – один из приоритетов государственной политики нашей страны.

В Беларуси более 2 миллионов 600 тысяч семей. Особое внимание уделяется многодетным: сейчас программа семейного капитала составляет почти 30 тысяч белорусских рублей, которая предоставляется при рождении третьего и последующих детей. Уже открыто 126 тысяч счетов, куда зачислено свыше 825 миллионов долларов и более миллиарда белорусских рублей.

По статистике, в Беларуси средний возраст вступления в первый брак у женщин 26 лет, а у мужчин - 28. По всей стране сегодня пройдут фестивали, единые уроки в школах, диалоговые площадки, конкурсы и акции, также будут чествовать многодетных мам. К слову, высокой государственной наградой - орденом Матери - по указу Президента удостоены 65 женщин.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все