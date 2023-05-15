Беларусь отмечает День семьи

Белорусы сохраняют свои традиционные ценности! И сегодня хороший повод поздравить близких - 15 мая Международный день семьи. Охрана материнства и детства – один из приоритетов государственной политики нашей страны.



В Беларуси более 2 миллионов 600 тысяч семей. Особое внимание уделяется многодетным: сейчас программа семейного капитала составляет почти 30 тысяч белорусских рублей, которая предоставляется при рождении третьего и последующих детей. Уже открыто 126 тысяч счетов, куда зачислено свыше 825 миллионов долларов и более миллиарда белорусских рублей.